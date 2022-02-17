Суд взыскал свыше 19 миллиардов рублей с компании «Рольф» и ее главы

Иск Генпрокуратуры России к основателю компании «Рольф» Сергею Петрову и АО «Рольф» удовлетворил химкинский городской суд Московской области. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на комментарий суда. В иске требовалось взыскать с ответчиков в пользу государства более 19 миллиардов рублей.

В суде отметили, что исковые требования удовлетворены в полном объеме. Соответчики по иску — ООО «Рольф Эстейт Санкт-Петербург» и ООО «Рольф Моторс». Суд постановил взыскать исковую сумму солидарно со всех ответчиков.

Адвокат Алексей Куприянов заявил, что сторона защиты намерена обжаловать вынесенное решение. По его словам, фактически суд впервые ввел гражданско-правовую конфискацию. Сторона ответчика считает, что нет оснований для такого решения.

Свои требования по иску Генпрокуратура обосновывала тем, что Петров был депутатом Госдумы, когда управлял компанией «Рольф», и свои истинные доходы не декларировал.

Компания «Рольф» существует с 1991 года. Портфель «Рольфа» включает в себя больше десяти автомарок, а дилерская сеть компании насчитывает свыше 50 шоурумов по Москве и Санкт-Петербургу. Также «Рольф» с 2007 года развивает продажи автомобилей с пробегом.