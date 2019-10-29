Акционеры Совхоза имени Ленина отсудили у Грудинина более миллиарда рублей

Арбитражный суд Подмосковья частично удовлетворил иск акционеров Совхоза имени Ленина к Павлу Грудинину. С предпринимателя взыскали 1,066 миллиарда рублей, сообщил «360» адвокат акционеров совхоза Дмитрий Мальбин.

«Иск удовлетворили частично. Взыскали убытки в размере 1,066 миллиарда рублей. Плюс судебные издержки еще. Это стоимость земельных участков, которые были отчуждены», — рассказал юрист.

Суд заблокировал принадлежащие Грудинину акции «Совхоза имени Ленина» Подробнее

По мнению истцов, Грудинин причинил ущерб предприятию продажей принадлежащей совхозу земли в 2008 году по заниженной стоимости компании «ТТ Девелопмент». Он был одним из ее учредителей.

Сообщается, что экс-кандидат в президенты России продал почти 20 гектаров совхозной территории.

14 октября арбитражный суд Московской области заморозил принадлежащие Грудинину акции Совхоза имени Ленина.

Заявление о взыскании с Грудинина более двух миллиардов рублей подала его бывшая жена.

Сейчас она поддерживает требования истцов, а в деле выступает третьим лицом. Также после развода она решила отсудить у экс-супруга 42% акций совхоза. В апреле 2019 года Видновский городской суд признал ее права на эту долю имущества.