Суд взыскал с омского экс-министра транспорта 724 млн рублей

Осужденного на реальный срок министра транспорта Омской области Олега Илюшина обязали компенсировать 724 миллиона рублей материального ущерба. Соответствующее решение Омского областного суда вступило в силу в пятницу, 25 июня.

В министерстве Илюшин курировал строительство Красногорского гидроузла, который так и не ввели в эксплуатацию. В 2014 году его задержали по обвинению в превышении должностных полномочий.

По данным СК, Илюшин в сговоре с занимавшей должность министра финансов региона Ритой Фоминой по просьбе генерального директора «Мостовик» Олега Шишова под видом аванса передал выделенные из бюджета 205 миллионов рублей.

Предпринимателю средства были нужны для перекредитования в банке. После отказа банка бизнесмен деньги не вернул и гидроузел не достроил. Следователи заявили, что махинации чиновников причинили ущерб областному бюджету на 1,3 миллиарда рублей.

В 2017 году Илюшина осудили на шесть лет колонии, Фомина получила два года, но вышла на свободу после ходатайства об условно-досрочном освобождении. В конце прошлого года также по УДО освободился и бывший министр транспорта.

В марте этого года в Кировский районный суд Омска обратилось Управление заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений с иском к бывшему главе Минтранса. Ведомство потребовало взыскать с Илюшина 724 миллиона рублей материального ущерба. Суд иск удовлетворил, но бывший чиновник подал апелляцию.

Коллегия по гражданским делам оснований для отмены решения суда первой инстанции не нашла. Сегодня судебный акт вступил в законную силу.

Красногорский гидроузел — это один из масштабных недостроев региона. По планам он должен был обеспечить проход судов по Иртышу в черте города.