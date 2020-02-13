Суд взыскал имущество на 7 миллионов с экс-борца с коррупцией
Бывший заместитель начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Уфе не смог доказать законность происхождения средств. Об этом сообщил сайт ToDay News Ufa со ссылкой на источник в прокуратуре республики.
Прокурорская проверка показала, что бывший полковник полиции приобрел дорогостоящее имущество за период с 2012 по 2017 годы. В частности, автомобили Toyota Land Cruiser и RAV4 и две квартиры. Также он построил жилой дом площадью 275 квадратных метров.
Мужчина заявил, что деньги одолжил у отца-пенсионера.
Полицейский уволился с должности после прокурорской проверки. Доказать законность происхождения средств мужчина не смог. Верховный суд республики вынес решение взыскать с него в пользу государства 2,6 миллиона рублей, а также одну из квартир стоимостью 4,75 миллиона рублей.