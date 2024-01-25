Криминал 25 января 2024, 16:32 Суд вынесет приговор 33-летнему жителю Омской области, который зарубил жену топором

Читать 360tv в

В Омской области пройдет суд над 33-летнем жителем Тары, который в июне прошлого года убил жену топором во время ссоры. Об этом сообщил сайт gorod55.ru со ссылкой на пресс-службу региональной прокуратуры.

Мужчина ударил жену топором по голове, от чего пострадавшая скончалась на месте. Пытаясь замести следы преступления, подсудимый отвез тело в лес и закопал. В это время дома спали годовалый ребенок и 16-летняя дочь.

Реклама

Государственный обвинитель запросил для мужчины наказание в виде девяти лет и 11 месяцев лишения свободы.