Жителя Нижнего Новгорода отправили на пять лет в колонию за попытку изнасилования прохожей | 360°

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Жителя Нижнего Новгорода отправили на пять лет в колонию за попытку изнасилования прохожей

Суд приговорил жителя Нижнего Новгорода к 5 годам колонии за попытку изнасилования

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Дзержинский районный суд Нижегородской области осудил на пять лет колонии особого режима жителя Нижнего Новгорода Павла Пашкова за попытку изнасилования женщины. Мужчина заявил, что не помнит о произошедшем.

«Я был в неадекватном состоянии и ничего не помню. Это из-за употребления наркотических и алкогольных веществ. Раскаиваюсь в поступке и прошу прощения у всех за то, что совершил», — сказал он в ходе судебного заседания.

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В сентябре мужчина в темное время суток притаился возле дома жертвы, а затем, угрожая ножом, схватил женщину за шею, когда та подошла к двери подъезда.

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Потерпевшая не растерялась, сохранила самообладание и сумела отговорить преступника от злодеяния, дождавшись помощи. Прибывшие на место правоохранители задержали мужчину.

Потерпевшая рассказывала, что Пашков принес ей извинения, а визиты к священнику помогли женщине пережить страх после нападения.

В июле осудили таксиста из Нижнего Тагила, который ограбил, изнасиловал и убил пассажирку.

Суд

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