Криминал 09 декабря 2022, 23:04 Суд вынес приговор жительнице Санкт-Петербурга, по вине которой утонула ее дочь

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Годовалая девочка утонула в ванной по вине матери в Санкт-Петербурге. Суд вынес женщине приговор, сообщило издание Neva.Today со ссылкой на пресс-службу городских судов.

По данным следствия, в момент происшествия подсудимая была пьяна. Она купала двух детей и в какой-то момент оставила их без присмотра.

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«Женщине в течение одного года и четырех месяцев будет запрещено покидать Северную столицу и посещать места проведения культурно-развлекательных мероприятий», — уточнили в пресс-службе

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