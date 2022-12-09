09 декабря 2022, 23:04
Суд вынес приговор жительнице Санкт-Петербурга, по вине которой утонула ее дочь
Годовалая девочка утонула в ванной по вине матери в Санкт-Петербурге. Суд вынес женщине приговор, сообщило издание Neva.Today со ссылкой на пресс-службу городских судов.
По данным следствия, в момент происшествия подсудимая была пьяна. Она купала двух детей и в какой-то момент оставила их без присмотра.
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«Женщине в течение одного года и четырех месяцев будет запрещено покидать Северную столицу и посещать места проведения культурно-развлекательных мероприятий», — уточнили в пресс-службе
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Санкт-Петербург
Дети
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