Жителя Петербурга отправили на 10 лет в колонию за убийство и расчленение отца | 360°

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Жителя Петербурга отправили на 10 лет в колонию за убийство и расчленение отца

Суд приговорил жителя Санкт-Петербурга к 10 годам колонии за убийство и расчленение отца

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Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга приговорил местного жителя к 10 годам колонии строгого режима за убийство своего отца в ноябре 2021 года. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов.

«Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга огласил приговор в отношении Алексея Генералова, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ („Убийство“)», — уточнили в пресс-службе.

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Убийство произошло на Новосмоленской набережной. Мужчина выстрелил в голову отцу из самозарядного охотничьего карабина. Чтобы скрыть следы преступления, он решил избавиться от тела: расчленил его и сбросил в реку Смоленку. В суде указали, что Генералов признал свою вину частично.

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В СК объяснили, почему не стоит считать убийства с расчленением характерными для Санкт-Петербурга.

По статистке, 70% петербургских убийств происходит из-за конфликтов на бытовой почве, в состоянии алкогольного опьянения и дома у людей. Почти половину подобных преступлений (47%) совершают уже ранее судимые люди.

Санкт-Петербург

Убийства

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