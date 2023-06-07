Криминал 07 июня 2023, 19:52 Суд вынес приговор жителю Новосибирска по делу о незаконном обороте черной икры

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Ленинский районный суд Новосибирска приговорил местного жителя к одному году лишения свободы условно за незаконную продажу черной икры. Об этом сообщил сайт «КП — Новосибирск».

По данным следствия, в преддверии Нового года мужчина решил подзаработать на перепродаже черной икры без документов. В ходе обысков в гараже обвиняемого полицейские обнаружили 23 килограмма деликатеса.

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Отмечается, что местный житель полностью признал свою вину и раскаялся.