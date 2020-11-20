Суд вынес приговор жителю Алтая за торговлю синтетическими наркотиками

Работавший курьером интернет-магазина по продаже наркотиков мужчина нашел покупателя и предложил ему товар. Он передал пробную партию «покупателю», который действовал в рамках оперативных мероприятий.

Вторая встреча произошла в марте. Курьер рассказал о местонахождении наркотиков и приехал на место встречи. Практически за килограмм наркотиков он попросил 350 тысяч рублей. Спустя некоторое время оперативники обнаружили в его гараже еще одну партию наркотиков в крупном размере.

Мужчину признали виновным. Он получил наказание в виде 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима.