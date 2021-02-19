Суд вынес приговор водителю, пытавшемуся дать взятку инспекторам

Прокуратура города Кинешма (Ивановская область) поддержала обвинение, предъявленное 61-летнему местному жителю. Мужчине вменили покушение на дачу взятки сотрудникам ДПС, рассказал «Царьград».

Установлено, что утром 25 ноября минувшего года лишенный водительских прав мужчина ехал на машине своей сожительницы по улице Григория Королева. Инспекторы остановили автомобиль. Выяснив, что местный житель не имеет документа на право управления транспортным средством, они составили протокол об административном правонарушении.

Сидя в служебном автомобиле, мужчина передал сотрудникам ДПС 12 тысяч рублей. Он положил деньги на заднее пассажирское сиденье. После этого автолюбитель попросил уничтожить составленный в отношении него протокол. Один из патрульных сообщил в полицию о факте дачи взятки.

В отношении подсудимого выбрали наказание в виде штрафа в 50 000 рублей.