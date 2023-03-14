Криминал 14 марта 2023, 18:09 Суд вынес приговор виновному в пожаре в московском доме престарелых Прокуратура Москвы: суд приговорил к 2,5 года колонии виновника пожара в доме престарелых

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Кунцевский районный суд Москвы приговорил к 2,5 года колонии общего режима инженера Александра Колодного, признанного виновным в пожаре в доме престарелых «Третий возраст». Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Мужчину взяли под стражу в зале суда. Его признали виновным по статье «Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть более двух лиц».

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Следствие установило, что Колодный являлся ответственным за обеспечение пожарной безопасности в доме престарелых. Но нарушил правила и разместил в подвале здания дизельный котел, объем топливного бака которого составлял 500 литров.

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Кроме того, суд на два года лишил Колодного права занимать должности, связанные с ответственностью за соблюдение пожарной безопасности.

ЧП произошло в апреле 2020 года. После хлопка топливно-воздушной смеси в подвале в доме престарелых начался пожар, шесть человек погибли и еще трое получили тяжелые травмы.

Приговор суда в законную силу не вступил.