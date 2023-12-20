Криминал 20 декабря 2023, 13:10 Суд вынес приговор убийце двух спавших взрослых и ребенка на востоке Москвы Суд дал 14,5 года колонии мужчине по делу о тройном убийстве на востоке Москвы Фото: Telegram-канал «Столичный СК»

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Суд признал Коте Дарсалию виновным в двух спавших взрослых и ребенка в квартире на восток Москвы в 1995 году. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным следствия, ночью в июле 1995 года Дарсалия зарубил топором двух спящих взрослых и одного несовершеннолетнего в их собственной квартире на Первомайской улице. После совершения преступления он покинул Россию на 27 лет и жил за границей.

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За время следствия провели более 60 экспертиз и допросили свыше 30 свидетелей, что вкупе с другими собранными доказательствами позволило установить вину подозреваемого. Следуя вердикту присяжных, суд приговорил Дарсалию к 14 годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

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