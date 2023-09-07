Криминал 07 сентября 2023, 17:57 Суд вынес приговор студенту Глебу Вердияну по делу о покушении на госизмену Мосгорсуд приговорил Вердияна к 6 годам колонии за покушение на госизмену РИА «Новости»

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Мосгорсуд вынес приговор студенту Глебу Вердияну по делу о покушении на государственную измену. Об этом сообщили в Telegram-канале московских судов общей юрисдикции.

«Московский городской суд приговорил Глеба Вердияна по части 1 статьи 30, по статье 275 УК РФ к лишению свободы сроком на шесть лет в исправительной колонии строгого режима», — указали в сообщении.

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Кроме того, студент получил штраф 200 тысяч рублей, а также ограничение свободы на один год.

Глеба Вердияна задержали осенью 2022 года и отправили под арест. Материалы его дела не разглашались, поскольку почти все данные получили гриф «секретно».

Источник ТАСС в правоохранительных органах пояснил, что студент хотел передать иностранным спецслужбам сведения, составляющие государственную тайну, но не успел это сделать. Намерения Вердияна раскрыли во время оперативных мероприятий, и сотрудники ФСБ его задержали.