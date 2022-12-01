01 декабря 2022, 22:22
Суд вынес приговор стрелявшему в полицейского Забайкальцу
Житель Забайкальского края сядет в тюрьму на 21 год. Он ранил троих людей, один из которых является полицейским. Об этом сообщил телеканал «Царьград».
Подсудимый вину не признал и настаивает, что это был несчастный случай. По данным следствия, он пришел в бар и там выстрелил в посетителя. Потом вышел и стал стрелять по про проезжающим мимо машинам. После этого за ним приехали полицейские, мужчина выстрелил в одного из правоохранителей.
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Суд приговорил злоумышленника к 21 году тюрьмы.
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