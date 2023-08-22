Криминал 22 августа 2023, 12:47 Суд вынес приговор солдату ВСУ, убившему мирного жителя из пушки СК: суд ДНР приговорил к 22 годам солдата ВСУ, убившего мирного жителя из пушки

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Верховный суд Донецкой Народной Республики признал виновным солдата Вооруженных сил Украины Вячеслава Симбирского, убившего мирного жителя из пушки. Военнослужащего ВСУ приговорили к 22 годам колонии строгого режима, сообщила пресс-служба Следственного комитета России в своем Telegram-канале.

«Также судом удовлетворен гражданский иск потерпевшего по компенсации морального вреда», — указали в СК.

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Осужденный проходил службу в 56-й механизированной бригаде ВСУ в должности стрелка — помощника гранатометчика. Следствие выяснило, что 5 марта 2022 года Симбирский ехал на БМП по селу Георгиевка в ДНР и увидел, как безоружный мужчина в гражданской одежде забежал в частный дом на Киевской улице. Украинский солдат понимал, что этот человек не участвует в конфликте, но навел автоматическую пушку на дом и выстрелил, сообщили в Следкоме.

Бронебойный снаряд пробил стену и ранил мирного жителя, он скончался. Кроме того, боеприпас повредил жилой дом и находившееся внутри имущество.

Суд признал Симбирского виновным в жестоком обращении с гражданским населением, использовании запрещенных методов в вооруженном конфликте, убийстве общеопасным способом по мотивам идеологической и политической ненависти и вражды, а также в умышленном повреждении имущества общеопасным способом. Солдат ВСУ полностью признал свою вину, сообщил RT.

Ранее Верховный суд ДНР приговорил двух боевиков нацбатальона «Азов»* к 24 годам колонии строгого режима за обстрелы жилых домов из минометов. Осужденным также предъявили гражданские иски на сумму 27 миллионов рублей.

* Батальон «Азов» признан в России экстремистским и запрещен.