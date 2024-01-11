Криминал 11 января 2024, 23:14 Суд вынес приговор ростовчанину, решившему воевать за ВСУ Брянский суд приговорил ростовчанина к восьми годам колонии за госизмену РИА «Новости»

Читать 360tv в

Брянский областной суд приговорил жителя Ростовской области к восьми годам колонии за покушение на государственную измену и незаконное пересечение границы с Украиной. Об этом сообщили в Telegram-канале судов общей юрисдикции Брянской области.

«Установлено, что житель Ростовской области принял решение перейти на сторону противника и вступить в одно из радикальных националистических вооруженных формирований Украины с целью участия в военных действиях против Вооруженных Сил РФ», — рассказали в пресс-службе.

Реклама

По совокупности преступлений обвиняемому вынесли приговор: восемь лет колонии строгого режима и полтора года ограничения свободы. Подсудимый полностью признал вину.

Ростовчанин планировал перейти на сторону ВСУ, для этого он переписывался с украинскими вербовщиками и придумал способ попасть на Украину. Однако на границе его остановили правоохранители.

Сотрудники ФСБ 5 января задержали россиянина, причастного к попытке диверсии на объекте Минобороны в Челябинской области. Мужчина пытался поджечь объекты связи на железной дороге в Дагестане в ноябре и декабре 2023 года.