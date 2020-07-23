Суд вынес приговор по делу о крушении самолета президента Total во Внуково

Диспетчерам Александру Круглову дали пять лет и шесть месяцев колонии, Роману Дунаеву — шесть лет, Надежде Архиповой — пять лет. Все они обвиняются в нарушении правил безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

Авиакатастрофа произошла в 2014 году, в ней погибли четыре человека — сам руководитель французской нефтяной компании и трое членов экипажа. Частный лайнер Falcon должен был выполнить рейс Москва — Париж 21 октября, однако при взлете он задел снегоуборочную машину, загорелся рухнул.

В 2017 году уже по делу о нарушении правил безопасности были осуждены инженер аэродромной службы Внуково и водитель снегоуборочной машины. Им дали по 3,5 и четыре года заключения. Позже суд вынес решение об их амнистии.