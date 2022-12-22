Криминал 22 декабря 2022, 15:44 Суд вынес приговор петербуржцу, убившему мать газовым баллоном

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Житель Санкт-Петербурга получил строк за убийство матери газовым баллоном. Об этом сообщило ИА «Невские новости» со ссылкой на региональное управление СК.

По данным ведомства, мужчина ударил родственницу баллоном по голове. Спустя некоторое время злоумышленник исчез.

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В полицию обратилась его жена, которая забеспокоилась, что свекровь не выходит на связь. Пропажа мужа ее не сильно беспокоила.

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В итоге мужчину задержали. Суд приговорил его к девяти годам тюрьмы.