Криминал 21 декабря 2023, 19:09 Суд вынес приговор петербуржцу, убившему годовалую дочь и сожительницу Суд приговорил петербуржца к 19,5 года колонии за убийство дочери и ее матери

Читать 360tv в

Санкт-Петербургский городской суд огласил приговор Максиму Якубову, признанному виновным в убийстве своей годовалой дочери и ее матери. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в своем Telegram-канале.

«Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 19,5 года в ИК строгого режима», — указали в пресс-службе.

Реклама

Также суд постановил взыскать с преступника 10 миллионов рублей компенсации морального вреда и 84 400 рублей, чтобы возместить затраты на похороны. Деньги пойдут матери убитой сожительницы подсудимого.

Присяжные единогласно признали Якубова виновным и не заслуживающим снисхождения. Сам петербуржец отказался признавать ответственность за смерть ребенка.

«Жену я убил, признаю, но дочь свою я не убивал», — заявил мужчина.

Детали убийств девочки и ее матери

Следствие установило, что в октябре 2020 года Якубов поссорился с гражданской супругой, ударил ее несколько раз ножом и минимум один раз — кулаком по лицу. Когда годовалая дочь пары проснулась от криков, он принес ее на кухню и бросил на кафельный пол головой вниз с высоты своего роста.

Видевшая эта женщина потеряла сознание. Мужчина перенес обеих в ванную, где положил девочку на грудь матери и несколько раз ударил кулаками по голове.

Ребенок умер на месте, тело Якубов спрятал на территории Южно-Приморского парка. Останки девочки нашли 23 марта 2021 года.

Сожительницу петербуржец убил в феврале 2021 года. Сначала он ударил гражданскую жену по лицу, а затем начал душить. Женщина перестала подавать признаки жизни.

«Далее Якубов, желая окончательно убедиться в смерти Р., переместил ее в ванную, где положил в холодную воду и удерживал там не менее двух минут», — сообщили в пресс-службе.

Труп мужчина снова спрятал на территории Южно-Приморского парка. Останки женщины обнаружили только 24 июня 2022 года.