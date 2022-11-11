11 ноября 2022, 02:34
Суд вынес приговор петербуржцу, который порезал знакомого, изнасиловал подругу и избил соседа
Житель Санкт-Петербурга получил 14 лет тюрьмы за убийство, насильственные действия сексуального характера и причинение легкого вреда здоровью. Об этом сообщила газета «Московский комсомолец» со ссылкой на пресс-службу городских судов.
Установлено, что, будучи пьяным, мужчина ранил ножом знакомого. Затем он попытался изнасиловать знакомую, но ничего не вышло. В итоге злоумышленник избил женщину. Оба происшествия случились в его квартире.
Реклама
На следующий день у петербуржца произошел конфликт с соседом. Он избил потерпевшего, а потом задушил.
Реклама
Суд приговорил преступника к 14 годам тюрьмы.
Санкт-Петербург
Мужчины
Изнасилования
Избиения
Реклама
Реклама