Суд вынес приговор организатору игорных клубов в Пензе | 360°

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Суд вынес приговор организатору игорных клубов в Пензе

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Житель Пензы получил приговор в виде 200 часов обязательных работ за организацию сети игорных клубов. Об этом сообщило ИА «Пенза-пресс» со ссылкой на СУ СКР по региону.

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Установлено, что мужчина приобрел шесть игровых автоматов и открыл три точки на разных улицах города. Правоохранители обнаружили заведения спустя четыре месяца после начала их работы. Автоматы изъяли, а организатора приговорили к обязательным работам.

Пенза

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