Суд вынес приговор организатору игорных клубов в Пензе | 360°

Криминал 14 сентября 2022, 12:43 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Суд вынес приговор организатору игорных клубов в Пензе

Читать 360tv в

Житель Пензы получил приговор в виде 200 часов обязательных работ за организацию сети игорных клубов. Об этом сообщило ИА «Пенза-пресс» со ссылкой на СУ СКР по региону.

Реклама

Установлено, что мужчина приобрел шесть игровых автоматов и открыл три точки на разных улицах города. Правоохранители обнаружили заведения спустя четыре месяца после начала их работы. Автоматы изъяли, а организатора приговорили к обязательным работам.

0 0 0 0 0 0