Криминал 06 июля 2023, 17:11 Суд вынес приговор обвиняемым в покушении на замгубернатора Херсонской области Южный военный суд приговорил обвиняемых в покушении на Булюка к 23 и 24 годам колонии

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Южный окружной военный суд вынес приговор диверсантам Юрию Доманчуку и Виталию Скакуну, совершившим покушение на замгубернатора Херсонской области Виталия Булюка. Обоих фигурантов признали виновными.

Доманчука приговорили к 23 годам колонии. Скакун получил 24 года заключения. В ходе прений прокурор просил суд лишить диверсантов свободы пожизненно.

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Покушение на заместителя губернатора Херсонской области совершили в Скадовске 12 декабря 2022 года. Булюк получил осколочные ранения при взрыве автомобиля, водитель машины погиб.

Доманчука и Скакуна задержали в день преступления. Правоохранители выяснил, что диверсанты незаконно купили взрывчатку МОН-50 и пистолеты Макарова на территории Скадовска. Скакун установил мину возле дома замгубернатора и привел взрывчатку в действие, когда Булюк вышел и направился в автомобилю.

По данным экстренных служб Херсонской области, преступники готовили теракт несколько месяцев. Их действиями руководил подполковник Службы безопасности Украины Павел Савицкий.

Дело в отношении организатора покушения выделили в отдельное производство. Его местонахождение пока не установили.