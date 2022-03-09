Суд вынес приговор мужчине за долги по алиментам в Краснодарском крае

Житель Краснодарского края приговорен к полугоду исправительных работ за долги по алиментам. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на ГУ ФССП России по региону.

Мужчина не выплачивал алименты на двоих детей несколько месяецв. В результате его долг составил 80 тысяч рублей.

На него ранее составили административный протокол, но это не помогло. Теперь на мужчину завели уголовное дело и приговорили его к шести месяцам исправительных работ.