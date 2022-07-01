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    01 июля 2022, 19:19

    Суд вынес приговор мужчине, убившему знакомую в Сочи

    Дарья Морозова

    Мужчина в Сочи ударил знакомую камнем по голове, после чего та скончалась. Его приговорили к восьми годам тюрьмы. Об сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

    Установлено, что между ними произошел конфликт. В результате мужчина избил потерпевшую и трижды ударил ее булыжником. Она скончалась на месте.

    «Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, признал подсудимого виновным и назначил восемь лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — рассказали в ведомстве.