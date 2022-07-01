Суд вынес приговор мужчине, убившему знакомую в Сочи

Мужчина в Сочи ударил знакомую камнем по голове, после чего та скончалась. Его приговорили к восьми годам тюрьмы. Об сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

Установлено, что между ними произошел конфликт. В результате мужчина избил потерпевшую и трижды ударил ее булыжником. Она скончалась на месте.

«Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, признал подсудимого виновным и назначил восемь лет лишения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — рассказали в ведомстве.