Суд вынес приговор мошеннице из Нового Уренгоя

Мошенница получила срок в Новом Уренгое. Об этом сообщило издание «Ямал-медиа».

Женщина выложила в интернет объявление о продаже коляски. Ей написала потенциальная покупательница и даже перевела деньги. После этого мошенница перестала выходить на связь.

«Потерпевшей был причинен ущерб в размере более 25 тысяч рублей. Суд с учетом позиции государственного обвинителя, назначил виновной наказание в виде одного года лишения свободы», — рассказала помощница прокурора Нового Уренгоя Юлия Бежина.