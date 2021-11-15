Суд вынес приговор мошенникам из Перми, которые продавали поддельные справки

Двоих жителей Перми осудили за мошенничество. Злоумышленники создавали поддельные справки, которые якобы помогали получить освобождение от срочной службы. Об этом сообщило URA.ru со ссылкой на сайт прокуратуры Пермского края.

«Осужденные, начиная с 2015 года, в течение трех лет изготавливали и продавали гражданам поддельные медицинские документы с диагнозами, позволяющими получить освобождение от военной службы», — рассказали в ведомстве.

Для изготовления поддельных документов злоумышленники использовали оргтехнику и фиктивные печати медицинских организаций. Полученные средства мошенники оставляли себе. При этом, как отметили в прокуратуре, справки не помогали призывникам избежать срочной службы в армии. Суд взыскал у фигурантов все полученные ими средства в пользу бюджета, а также приговорил их к штрафу в размере 1,4 миллиона рублей.