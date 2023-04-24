Эксклюзив 24 апреля 2023, 21:52 Суд вынес приговор клофелинщику с Чистых прудов Клофелинщика с Чистых прудов Сабанова приговорили к 15 годам колонии строгого режима

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Басманный районный суд Москвы вынес приговор Мурату Сабанову, который отравил и обокрал 30 людей в районе Чистых прудов в столице. Об этом сообщил корреспондент «360», находящийся в зале суда.

«По совокупности преступлений ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет, с отбыванием наказания в виде лишения свободы в исправительной колонии строго режима», — зачитал судья приговор.

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По данным следствия, мужчина знакомился с распивающими алкоголь людьми в районе Чистых прудов в Москве. Своих жертв Сабанов приглашал в наименее людное место и угощал напитком, куда были добавлены лекарственные препараты. Другой вариант — мужчина добавлял их человеку в бутылку.

В результате его действий пострадали 30 человек. В мае 2021 года Сабанова приговорили к 16 годам лишения свободы. В декабре того же года его дело направили для пересмотра в суд первой инстанции.