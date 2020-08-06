Суд вынес приговор фигурантам дела «Нового величия»

В деле «Нового величия» поставлена точка. Люблинский суд признал фигурантов виновными в создании экстремистского сообщества и огласил для них сроки. Трое фигурантов получили реальные сроки, остальные четверо — условные.

Приговор зачитали Петру Карамзину, Дмитрию Полетаеву, Руслану Костыленкову, Вячеславу Крюкову, Анне Павликовой, Марии Дубовик и Максиму Рощину. Никто из них свою вину не признал.

Костыленкову, Крюкову и Карамзину назначены реальные сроки. Полетаеву, Рощину, Павликовой и Дубовик — условные.

Руслану Костыленкову назначили семь лет колонии общего режима. Вячеславу Крюкову — шесть лет колонии общего режима. Петра Карамзина также отправят в колонию общего режима на 6,5 года.

Дмитрию Полетаеву дали шесть лет условного срока. Его освободят в зале суда, так как он содержался в СИЗО. Максиму Рощину дали 6,5 года условного срока. Мария Дубовик получила шесть лет условного срока, а Анна Павликова — четыре года условно.

Десять активистов движения «Новое величие» задержали в марте 2018 года. Сначала их обвинили в создании экстремистского сообщества и участии в нем. Позже прокурор попросил убрать из обвинения пункт об участии в экстремистском сообществе, но его организацию оставили.

Обвинение утверждало, что активисты хотели свергнуть конституционный строй и установить временное правительство. Защита подчеркивала, что обвинение строилось на показаниях сотрудников силовых структур, которые попали в группу молодых людей во время оперативных действий.

В ходе прений сторон государственное обвинение попросило дать подсудимым от четырех лет лишения свободы условно до 7,5 года колонии общего режима. Защита настаивала на оправдательном приговоре.

Также фигурантами дела являются Рустам Рустамов и Павел Ребровский. Оба в какой-то момент признали вину. Рустамов получил два года лишения свободы условно. Однако Ребровский позже отказался от сделки со следствием. Его дело также рассматривает Люблинский суд.

Еще одного участника движения, Сергея Гаврилова, объявили в международный розыск. В октябре 2019 года он сбежал из-под домашнего ареста.