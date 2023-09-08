Криминал 08 сентября 2023, 14:35 Суд вынес приговор экс-министру транспорта Красноярского края Суд приговорил экс-министра транспорта Красноярского края к лишению свободы РИА «Новости»

Читать 360tv в

Центральный районный суд Красноярска вынес приговор бывшему министру транспорта Красноярского края Константину Димитрову по делу о превышении должностных полномочий с тяжкими последствиями. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона в своем Telegram-канале.

«Суд признал Димитрова виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на три года два месяца в колонии общего режима», — указали в пресс-службе.

Реклама

Кроме того, экс-министра транспорта Красноярского края на 2,5 года лишили права заниматься деятельностью, связанной с государственной службой. Приговор пока не вступил в законную силу.

Димитрова задержали летом 2022 года по делу, связанному со строительством метро в Красноярске. В 2019 году фигурант подписал акт приема — передачи работ на сумму более 742 миллионов рублей, хотя знал о нарушениях. Бывший министр признал вину и заключил досудебное соглашение.