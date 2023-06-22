Криминал 22 июня 2023, 14:23 Суд вынес приговор экс-главе нижегородского отделения «Газпрома» Суд приговорил экс-гендиректора «Газпром трансгаз Нижний Новгород» Югая к 13 годам колонии РИА «Новости»

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Нижегородский районный суд вынес приговор бывшему генеральному директору компании «Газпром трансгаз Нижний Новгород» Вячеславу Югаю. Он получил 13 лет колонии строгого режима, сообщил корреспондент ТАСС из зала суда.

«По совокупности преступлений назначить Югаю наказание в виде 13 лет лишения свободы со штрафом в размере 200 миллионов рублей», — зачитал приговор судья Дмитрий Пронин.

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Экс-главу нижегородского отделения «Газпрома» задержали летом 2020 года. Его обвинили во взяточничестве и превышении должностных полномочий.

Прокурор просил дать Югаю 12 лет колонии, сообщил «Царьград». Бывший гендиректор компании отказался признавать вину по всем эпизодам.

Согласно решению суда, московскую квартиру, гараж-бокс и мотоцикл Ducati экс-главы «Газпром трансгаз Нижний Новгород» обратят в доход государства. Туда же пойдут 1,7 миллиона рублей, 10 тысяч долларов и 10 тысяч евро Югая.

Ранее на свободу вышел бывший начальник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Денис Сугробов. Он получил 12 лет колонии за организацию преступного сообщества, превышение полномочий, ложное обвинение и провокацию взятки.