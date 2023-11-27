Криминал 27 ноября 2023, 14:35 Суд вынес приговор экс-главе аппарата МЧС за превышение полномочий Суд в Москве приговорил экс-главу аппарата МЧС Сойникова к семи годам колонии Фото: пресс-служба московских судов общей юрисдикции

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Дорогомиловский районный суд Москвы вынес приговор бывшему руководителю аппарата МЧС Вадиму Сойникову, которого признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Сойникову назначили наказание в виде семи лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Его обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями при ремонте ведомственного физкультурно-оздоровительного комплекса. Объект так и не был достроен, а приченный ущерб оценили в 15 миллионов рублей.

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Кроме того, Сойников возглавлял аппарат бывшего руководителя МЧС Евгения Зиничева.

Ранее бывшего депутата Красноярского края Романа Гольдмана объявили в розыск. Он стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве.