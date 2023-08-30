Криминал 30 августа 2023, 14:03 Суд вынес приговор экс-чиновнику Минкультуры за многомиллионное мошенничество Суд приговорил экс-чиновника Минкультуры Мазо к 8,5 года за мошенничество

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Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга признал бывшего директора департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкультуры России Бориса Мазо виновным в многомиллионном мошенничестве и приговорил его к 8,5 года колонии, а также штрафу в 600 тысяч рублей. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры в своем Telegram-канале.

«Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима», — указали в ведомстве.

В ходе судебного процесса установили, что во время работы в Министерстве культуры в 2015 году Мазо вместе с соучастником похитил более 916 миллионов рублей. Для этого преступники использовали подконтрольные организации. Бюджетные деньги должны были пойти на строительство комплекса зданий и фондохранилища ФГБУК «Государственный Эрмитаж».

Telegram-канал объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга

Мазо скрывался от правосудия, поэтому его объявляли в международный розыск. Экс-чиновника обнаружили в Австрии, после чего европейская страна выдала его России.

Приговор бывшему работнику Минкультуры вынесли по совокупности преступлений. Мазо вину не признал, но уже возместил 500 тысяч рублей, сообщила в своем Telegram-канале объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.