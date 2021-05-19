Суд вынес приговор членам группы наркоторговцев в Омске

В Омске суд вынес приговор членам группы наркоторговцев, которые продавали запрещенные вещества в нескольких российских городах. Об этом сообщил сайт gorod55.ru со ссылкой на информацию регионального управления ФСБ.

По данным издания, в мае 2019 года подсудимые незаконно приобрели большую партию наркотиков через интернет. Их они намеревались реализовать посредством закладок, но были задержаны сотрудниками управления.

Во время расследования уголовного дела по факту покушения на сбыт наркотиков в особо крупном размере стало понятно, что наркотики предполагалось продавать не только в Омске.

Согласно решению суда, члены группы проведут в колонии от двух до семи ближайших лет.