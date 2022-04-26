Суд вынес приговор браконьеру, который незаконно выловил рыбу в ЯНАО

Браконьер незаконно выловил рыбу в ЯНАО. Его приговорили к штрафу и обязательным работам. Об этом сообщило издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на сайт Уральской транспортной прокуратуры.

Установлено, что мужчина незаконно выловил 35 рыб вида чир. Суд оценил ущерб в 120 тысяч рублей и приговорил его к 80 часам обязательных работ.

«В целях возмещения причиненного государству ущерба транспортным прокурором предъявлено исковое заявление о взыскании с обвиняемого денежных средств в размере 127 400 рублей», — рассказали в прокуратуре.