Криминал 14 августа 2023, 17:29 Суд вынес приговор боевику «Азова», расстрелявшему раненого военнопленного Верховный суд ДНР приговорил боевика «Азова» к 25 годам за расстрел пленного РИА «Новости»

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Верховный суд Донецкой Народной Республики приговорил к 25 годам колонии стрелка 12-й бригады украинского нацбатальона «Азов»* Андрея Богдана, убившего раненого военнопленного. Об этом сообщила Генпрокуратура России в своем Telegram-канале.

В суде установили, что в марте 2022 года боевик «Азова»* находился на наблюдательной позиции возле заправки в Мариуполе. Богдан подошел к остановленной для досмотра легковой машине, в ней ехали мирный житель и двое военнослужащих ДНР, сообщил RT.

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Бойцов, у одного из которых было ранение, разоружили и задержали. Затем боевик нацбатльона отвел раненого военнопленного в здание АЗС и расстрелял.

Суд признал стрелка бригады «Азова»* виновным в убийстве, совершенном организованной группой, по мотивам политической, идеологической ненависти, а также в жестоком обращении с военнопленным на оккупированной территории.

«Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, признал военнослужащего ВСУ виновным и приговорил к 25 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима», — указали в Генпрокуратуре.

Ранее Верховный суд ДНР заочно приговорил к пожизненному сроку контрактника нацбатальона «Азов»* Николая Куща. Украинского боевика признали виновным в убийстве радиотелеграфиста Народной милиции ДНР весной 2022 года в Мариуполе.

*Батальон «Азов» признан в России экстремистским и запрещен.