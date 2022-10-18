Суд вынес приговор 25-летнему мужчине, убившему женщину в Петербурге | 360°

Криминал 18 октября 2022, 16:37 Суд вынес приговор 25-летнему мужчине, убившему женщину в Петербурге

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Мужчина отправится в тюрьму за убийство 51-летней управляющей магазина в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу городской прокуратуры.

Известно, что в ночь с 6 на 7 сентября 2021 года злоумышленник убил женщину, нанеся ей 19 ударов ножом, а затем спрятал тело в кустах.

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Суд приговорил его к 10 годам колонии строго режима, а также назначил выплату компенсации сыну погибшей в размере одного миллиона рублей.

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