Криминал 20 февраля 2024, 13:56 Суд вынес наказание членам банды, которые организовали производство контрафактных сигарет в Самаре

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В Самаре суд вынес наказание членам преступной группировки, которая с июня по октябрь 2021 года занималась производством контрафактных сигарет. Об этом написал «Царьград» со ссылкой на региональную прокуратуру.

Известно, что члены банды арендовали склады и производственные помещения для изготовления продукции. Доход группировки превысил 325 миллионов рублей.

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Обвиняемым вынесли приговоры — лишение свободы на срок от четырех до 12 лет и одного месяца с отбыванием в колониях общего и строгого режима.