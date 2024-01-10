Криминал 10 января 2024, 15:28 Суд возобновил процесс над бывшим замглавы управления делами президента РИА «Новости»

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Процесс над экс-заместителем главы управления делами президента России Иваном Малюшиным возобновили. Об этом сообщил «Коммерсант».

Процесс запустили во вторник, 9 января, в Тверском суде Москвы. При этом заседание сразу же перенесли на следующую неделю — 16 января. Бывшего чиновника обвиняют в злоупотреблении полномочиями во время распоряжения землей в центре столицы. Ущерб от действий Малюшина оценили в 100 миллионов рублей.

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По данным следствия, бывший чиновник незаконно сдал в аренду участок управления делами президента площадью 2,5 тысячи «квадратов» в Стремянном переулке. Территорию передали американской компании.

Уголовное преследование Малюшина по делу прекращали дважды. В 2019 году причиной стала амнистия. А в 2023 — якобы истекший срок давности. Но по требованию прокуратуры процесс возобновили.