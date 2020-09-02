Суд Воскресенска отправил под стражу подозреваемого в убийстве жены из ревности

Подозреваемого в убийстве жены жителя Воскресенска взяли под стражу на два месяца. Как сообщили «360» в пресс-службе городского суда, ходатайство об аресте подали следователи.

В пресс-службе подмосковного главка СК напомнили, что 31 августа вооруженный ножом мужчина проник на территорию детского сада, где работала его жена. Он напал на женщину и нанес ей множество ранений. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте.

На допросе мужчина признался, что пошел на такой шаг в приступе ревности.

Ранее источник «360» сообщил, что женщина планировала подать на развод после того, как муж ее избил. Еще в августе она ушла в отпуск, а после жаловалась коллегам, что супруг выгнал ее из дома. В итоге ей пришлось обратиться к адвокату.

31 августа женщина вышла на работу после отпуска. Коллегам она рассказала, что процедура развода назначена на 7 сентября. По ее словам, все дни ее отсутствия супруг присылал ей и ее детям оскорбления и похабные сообщения. В этот же день муж воспитательницы проник на территорию детского сада. После нападения на жену его задержали на месте.