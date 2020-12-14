Суд во Франции приговорил двух россиян к 3 и 10 годам тюрьмы за драку на Евро-2016

Россиянин Ивкин, которому суд во Франции дал 3 года тюрьмы, сможет выйти на свободу в ближайшее время и вернуться в Россию. Об этом сообщил его адвокат Жюльен Пинелли РИА Новости.

Во время Чемпионата Европы по футболу во Франции в 2016 году произошли массовые беспорядки. Российские болельщики после того, как матч Россия-Англия закончился счетом 1:1 прорвали оцепление на стадионе «Велодром», проникли в сектор английских фанатов и устроили драку. Затем беспорядки продолжились в центре Марселя.