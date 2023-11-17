17 ноября 2023, 17:42
Суд в Татарстане вынес приговор мужчине, который утопил свою дочь за интимный разговор
Жителя Татарстана приговорили к 7 годам колонии за убийство дочери
В Татарстане мужчину приговорили к семи годам колонии строгого режима за убийство 17-летней дочери. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по региону.
Убийство произошло в апреле этого года. Мужчина услышал, как его дочь вела разговор интимного содержания. В результате началась ссора, отец столкнул девушку с лестницы. Она ударилась головой и потеряла сознание.
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«Решив, что девушка скончалась, обвиняемый утопил ее в реке», — сообщили в СК.
Обеспокоенная исчезновением дочери мать обратился в правоохранительные органы. Экспертиза показала, что девушка погибла из-за утопления. Мужчина признал свою вину.
Ранее в Курской области задержали местного жителя, подозреваемого в убийстве жены, дочери и пожилой матери. Мужчина зарезал их ножом, по факту случившегося возбудили уголовное дело.
На Урале пенсионер расстрелял двух сыновей из-за отсутствия у них денег и работы. Пожилой человек пытался скрыться с места преступления, но правоохранители его задержали.
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