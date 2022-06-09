Суд в Татарстане приговорил к трехлетнему условному сроку обвиняемого в изнасиловании

Родственники покончившей жизнь самоубийством 18-летней девушки пытаются добиться ужесточения наказания для насильника, получившего трехлетний условный срок. Об этом «360» рассказал дядя погибшей.

По его словам, изнасилование произошло в селе Старошешминск, 18-летняя Анна с подругой пошли в гости к мужчине. В их рационе во время посиделок присутствовали алкогольные напитки.

«Они выпили, не знаю что, пиво или что еще. Аня уснула, подруга якобы ушла, и в этот момент все случилось», — рассказал родственник.

После изнасилования Аня прикрылась покрывалом и пошла через дорогу к подруге, которая оставила ее одну с мужчиной. Ей дали одежду, а дома девушка рассказала матери о случившемся.

«Позднее мы вызвали полицию, Аню увезли на медэкспертизу, которая подтвердила факт преступления. Потом мужчину этого тоже забрали на экспертизу, у него нашли ДНК Ани на теле и одежде», — продолжил родственник.

Он сообщил, что занимавшийся делом следователь утерял важные улики — ДНК девочки, после чего уволился из правоохранительных органов. После этого дело взял другой следователь, однако почти сразу передал разработку другому специалисту.

«Она отработала дело до конца. Когда Аня покончила с собой, она приехала на место трагедии, делала осмотр, нашла предсмертные записки. В итоге мы Аню похоронили, после приехали в СК, следователь нас опросила, мы с ней разговаривали, ответили на все вопросы», — рассказал родственник погибшей.

По словам следователя, подозреваемому грозило наказание в виде 13 лет лишения свободы.

«Мы ждали суда, на первом заседании меня не было, не вызвали. Второй тоже прошел быстро, там был отец в качестве потерпевшей стороны. На третьем заседании выносят приговор со смягчающими обстоятельствами в три года условного срока», — сообщил он.

Родственники выразили несогласие с приговором, поскольку по статье обвинения смягчающие обстоятельства не предусматривались. Дядя погибшей рассказал, что у подсудимого, по слухам, есть жена и ребенок, а также в суде он предоставил положительную характеристику с места работы.

«Это просто бардак для меня. Как могли утерять улики Анюты, ее ДНК? За это статья есть, за утерю улик, судебное дело. А он утерял и уволился. Ну и что, что уволился? Привлекайте его», — заявил он.

Дядя погибшей подчеркнул, что не знал лично подсудимого и видел всего один раз в жизни. По его словам, увидев обвиняемого, он испытал чувство ненависти.

«Мы пойдем до конца, мы будем добиваться справедливого суда», — заявил он.