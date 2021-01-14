Суд в Татарстане арестовал мать получивших обморожение детей
По словам старшего помощника прокурора республики Руслана Галиева, мать двоих детей арестовали до 13 марта. Он отметил, что решается вопрос о лишении ее родительских прав по ходатайству отдела опеки. По данным прокуратуры, семья никогда не стояла на профилактическом учете.
Следствие считает, что 22-летняя женщина пила вместе с сожителем своей матери, после чего ушла из дома в неотапливаемый сарай. С собой она взяла полуторогодовалую дочь и четырехлетнего сына. На улице в тот день было около −30 градусов.
Когда старший ребенок замерз, жительница Татарстана вернулась с ним домой, а младшая девочка осталась в сарае. Только на следующее утро бабушка обнаружила внучку там. Ребенка доставили в больницу с тяжелыми обморожениями. Мальчик тоже получил обморожения, его осмотрели врачи.
По факту случившегося открыто уголовное дело по статье УК РФ «Покушение на убийство малолетнего».