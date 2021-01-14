Суд в Татарстане арестовал мать получивших обморожение детей

Алексеевский районный суд Татарстана заключил под стражу женщину, чьи маленькие дети получили обморожение. Об этом сообщил корреспондент «360».

По словам старшего помощника прокурора республики Руслана Галиева, мать двоих детей арестовали до 13 марта. Он отметил, что решается вопрос о лишении ее родительских прав по ходатайству отдела опеки. По данным прокуратуры, семья никогда не стояла на профилактическом учете.

Следствие считает, что 22-летняя женщина пила вместе с сожителем своей матери, после чего ушла из дома в неотапливаемый сарай. С собой она взяла полуторогодовалую дочь и четырехлетнего сына. На улице в тот день было около −30 градусов.

Когда старший ребенок замерз, жительница Татарстана вернулась с ним домой, а младшая девочка осталась в сарае. Только на следующее утро бабушка обнаружила внучку там. Ребенка доставили в больницу с тяжелыми обморожениями. Мальчик тоже получил обморожения, его осмотрели врачи.

По факту случившегося открыто уголовное дело по статье УК РФ «Покушение на убийство малолетнего».