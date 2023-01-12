Криминал 12 января 2023, 16:33 Суд в Самаре отказался отпускать на свободу осужденного, который 20 лет назад совершил заказное убийство

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В Самаре судьи отказались выпускать на свободу мужчину, который в 90-е годы зарабатывал на жизнь заказными убийствами. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Мужчине успешно удавалось прятаться от следствия в Тольятти на протяжении 20 лет. Однако в 2019 году его все же задержали и осудили на 9,5 года.

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В 1997 году обвиняемый вместе со знакомым убили автомеханика, однако когда в новостях они услышали о случившемся, то поняли, что «расправились» не с тем человеком. Позже они вышли на след бизнесмена, который и был заказан, и застрелили его около квартиры супруги.

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Во вторник, 10 января, Самарский областной суд рассмотрел прошение о смягчении приговора в связи с применением нового закона, но решил оставить приговор без изменения.