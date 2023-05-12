Криминал 12 мая 2023, 09:32 Суд в России впервые наказал бывшего директора предприятия за срыв гособоронзаказа Батайский горсуд вынес первый в России приговор за срыв гособоронзаказа РИА «Новости»

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В Батайске бывшего руководителя Отдельного конструкторско-технологического бюро «Вектор» Анатолия Михалина приговорили к пяти годам лишения свободы условно за срыв государственного оборонного заказа. В России вынесли первый приговор по этой статье, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу УФСБ Ростовской области.

Уголовное дело рассмотрел Батайский городской суд. Бывшего руководителя оборонного предприятия уличили в том, что он в течение двух лет включал в стоимость продукции несуществующие затраты. Правоохранители возбудили уголовное дело по пункту «б» части второй статьи 201.1 УК России «Злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа», и приговор по ней — пять лет лишения свободы условно — стал первым.

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В региональном управлении ФСБ уточнили, что вердикт вступил в силу. Мягкое решение суда объяснили тем, что Анатолий Михалин признал вину и возместил ущерб.

На отзыв правительства направили законопроект о привлечении сотрудников Минобороны к административной ответственности за нарушение условий и срыв гособоронзаказа. Их предложили штрафовать на сумму от 30 до 50 тысяч рублей вместо дисциплинарного взыскания.