Суд в Подмосковье наказал 18 членов банды за угон машин премиум-класса
«Собранные следственными органами Следственного комитета России по Московской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора», — отметила она.
Отбывать наказание придется в том числе двум бывшим сотрудникам столичной Госавтоинспекции и четырем работникам лизинговых компаний. Подсудимых приговорили к разных срокам заключения в зависимости от их роли: от четырех лет условного срока и до 8,6 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Бывший угонщик рассказал об убийцах владелицы Audi Q5Подробнее
Каждого злоумышленника признали виновным в создании и участии в преступном сообществе и 17 эпизодах мошенничества.
С января 2015 по апрель 2016 года Арслан Абдуллаев, Хизар Чапаев, Салман Исмаилов и более 30 других соучастников угоняли из автосалонов новые дорогие автомобили премиум-класса. Для этого им приходилось обманывать сотрудников лизинговых компаний. Позже правонарушители продавали ТС иностранцам и вывозили их за пределы страны. Общий ущерб — более 40 миллионов рублей.
Ранее еще троих фигурантов дела приговорили к реальным срокам лишения свободы, девять человек числятся в федеральном розыске.