Суд в Подмосковье наказал 18 членов банды за угон машин премиум-класса

Суд в Московской области осудил 18 участников преступного сообщества за кражу машин премиум-класса. Из-за них владельцы автосалонов недосчитались более 40 миллионов рублей. Об этом рассказала представитель Главного следственного управления СК по региону Ольга Врадий.

«Собранные следственными органами Следственного комитета России по Московской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора», — отметила она.

Отбывать наказание придется в том числе двум бывшим сотрудникам столичной Госавтоинспекции и четырем работникам лизинговых компаний. Подсудимых приговорили к разных срокам заключения в зависимости от их роли: от четырех лет условного срока и до 8,6 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

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Каждого злоумышленника признали виновным в создании и участии в преступном сообществе и 17 эпизодах мошенничества.

С января 2015 по апрель 2016 года Арслан Абдуллаев, Хизар Чапаев, Салман Исмаилов и более 30 других соучастников угоняли из автосалонов новые дорогие автомобили премиум-класса. Для этого им приходилось обманывать сотрудников лизинговых компаний. Позже правонарушители продавали ТС иностранцам и вывозили их за пределы страны. Общий ущерб — более 40 миллионов рублей.

Ранее еще троих фигурантов дела приговорили к реальным срокам лишения свободы, девять человек числятся в федеральном розыске.