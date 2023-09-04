Криминал 04 сентября 2023, 20:03 Суд в Пермском крае рассмотрит дело о торговле наркотиками мигрантами

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В Пермском крае перед судом предстанут 10 мигрантов, которые торговали наркотиками. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на данные ГУ МВД России по региону.

Злоумышленники находились на территории России нелегально. Злоумышленники занимались доставкой, фасовкой наркотиков и оборудованием тайников-закладок. Каналы доставки они наладили в нескольких городах.

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Сейчас члены группировки находятся под стражей. Им грозит до 20 лет заключения. Уголовные дела направили в суд.