Эксклюзив 29 декабря 2022, 15:03 Суд в Орле дал «залегощенскому маньяку» пожизненный срок Орловский суд приговорил маньяка Шавката Шаяхмедова к пожизненному заключению

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«Залегощенского маньяка» Шавката Шаяхмедова приговорили к пожизненному заключению в исправительной колонии особого режима. С 2000 года он убил четырех человек, в том числе трех детей. Приговор вынес Орловский районный суд, рассказала прокуратура.

В зал суда 62-летнего преступника из Залегощенского района привезли в инвалидном кресле. Его обвинили в насильственных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних, убийстве двух и более лиц, в том числе малолетнего, сопряженном с изнасилованием. Шавкат Шаяхмедов сознался в четырех преступлениях с 2000 по 2021 год. Суд согласился с позицией обвинителя и приговорил его к пожизненному лишению свободы в исправительной колонии особого режима.

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Первой жертвой маньяка стал шестилетний мальчик. Он заманил ребенка в лес около поселка Залегощь, изнасиловал и убил. В 2005 году Шавкат Шаяхмедов так же расправился с 11-летним мальчиком в лесу у Ореховки, его тело нашли спустя 16 лет. Летом прошлого года пропала девятилетняя девочка, которая жила по соседству с маньяком. Сайт kp.ru рассказал, что ее тело нашли замурованным в подвале собственного дома. В 2003 году он убил 32-летнюю женщину.

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