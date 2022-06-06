Суд в Нижнем Тагиле оставил в силе приговор киллеру

Суд в Нижнем Тагиле отказался смягчать приговор наемному убийце, осужденному в 2012 году. Об этом рассказало издание Tagilcity.ru со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Мужчину в 2012 году признали виновным в нескольких убийствах. Среди его жертв были бизнесмены, правоохранители, сотрудники охранных предприятий. Его приговорили к 24 годам и 10 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима, но с правом выйти по УДО на семь лет и семь месяцев раньше

Однако теперь сотрудники прокуратуры, следящие за осужденным в колонии, высказались против УДО. Суд прислушался к рекомендации и не стал смягчать приговор.